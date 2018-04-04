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Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников сексуальным снимком

Анастасия Квитко, также известная как «русская Кардашьян», не перестает баловать своих поклонников. Популярная модель опубликовала в Сети сексуальный снимок, однако на этот раз обошлось без мини-бикини.

Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников сексуальным снимком


Модель с русскими корнями Анастасия Квитко, по всей видимости, решила доказать, что способна произвести фурор в одежде так же, как и в бикини. На этот раз модель опубликовала в Сети фото, на котором позирует в профиль в белоснежном обтягивающем платье, прекрасно удерживающее пышный бюст красавицы и подчеркивающее аппетитные ягодицы. Фанаты тут же отреагировали несдерживаемым восторгом на публикацию звезды. Многие поклонники отметили, что девушке идет скромный образ.

Однако не все пользователи считают Квитко эталоном красоты и примером для подражания. Некоторые юзеры написали в комментариях, что на многих снимках девушки из-за густого ежедневного макияжа заметны высыпания. Кроме того, фанаты обнаружили на одной из фотографий странные пятна на звездной груди модели.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:45
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