Анастасия Квитко вновь побаловала поклонников сексуальным снимком

Модель с русскими корнями Анастасия Квитко, по всей видимости, решила доказать, что способна произвести фурор в одежде так же, как и в бикини. На этот раз модель опубликовала в Сети фото, на котором позирует в профиль в белоснежном обтягивающем платье, прекрасно удерживающее пышный бюст красавицы и подчеркивающее аппетитные ягодицы. Фанаты тут же отреагировали несдерживаемым восторгом на публикацию звезды. Многие поклонники отметили, что девушке идет скромный образ.Однако не все пользователи считают Квитко эталоном красоты и примером для подражания. Некоторые юзеры написали в комментариях, что на многих снимках девушки из-за густого ежедневного макияжа заметны высыпания. Кроме того, фанаты обнаружили на одной из фотографий странные пятна на звездной груди модели.