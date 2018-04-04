Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет дружить

Так о ссоре между Бородиной и Жужей высказалась известный блогер Лена Миро, которая неожиданно поддержала Катю.Напомним, что в свое время Бородина помогла Кате устроиться на «Дом-2» и всячески ее поддерживала, в том числе и финансово, а теперь Ксения считает, что Катя должна ей быть благодарна до конца своих дней.По мнению Лены Миро, Ксения в этой ситуации обнажает свои комплексы, назвав Жужу свиньей и припомнив той все свои благодеяния.Миро уверена, что в жизни дружбу проверяют не бедами, а успехами и вероятно Бородина испытания успехами Кати не выдержала.Блогер отметила, что Бородина воспринимает женщин как потенциальных соперниц и в подругах у нее могут ходить только приживалки, ожидающие подачек от «благодетельницы». В целом Лена Миро утверждает, что Ксения Бородина просто не умеет дружить.