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Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет дружить

Конфликт между ведущей «Дом-2» Ксенией Бородиной и Катей Жужи возник уже давно, но до сих пор его иногда принимаются обсуждать и пользователи и популярные личности.

Так о ссоре между Бородиной и Жужей высказалась известный блогер Лена Миро, которая неожиданно поддержала Катю.

Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет дружить

Напомним, что в свое время Бородина помогла Кате устроиться на «Дом-2» и всячески ее поддерживала, в том числе и финансово, а теперь Ксения считает, что Катя должна ей быть благодарна до конца своих дней.

По мнению Лены Миро, Ксения в этой ситуации обнажает свои комплексы, назвав Жужу свиньей и припомнив той все свои благодеяния.

Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет дружить

Миро уверена, что в жизни дружбу проверяют не бедами, а успехами и вероятно Бородина испытания успехами Кати не выдержала.

Лена Миро считает, что Ксения Бородина не умеет дружить

Блогер отметила, что Бородина воспринимает женщин как потенциальных соперниц и в подругах у нее могут ходить только приживалки, ожидающие подачек от «благодетельницы». В целом Лена Миро утверждает, что Ксения Бородина просто не умеет дружить.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:06
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