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Самый маленький хэтчбек Citroen С1 обновили и установили улучшенный двигатель

В компании Citroen улучшили самую маленькую версию хэтчбека. Автомобиль Citroen С1 получил дополнительные опции и обзавёлся новым силовым агрегатом.

Самый маленький хэтчбек Citroen С1 обновили и установили улучшенный двигатель


В частности, моторная линейка хэтчбека Citroen С1 расширилась 3-цилиндровым двигателем объёмом 1,0 литр мощностью 72 лошадиные силы. Данный силовой агрегат предлагается либо с автоматической, либо с механической коробкой передач. Также автомобиль комплектуется ещё одним новым силовым агрегатом, ёмкость которого составляет 1,2 литра, а производительность 82 лошадиные силы.

В функциональном перечне Citroen С1 появился ряд новых опций — это помощник при спуске и подъёме, обновлённая мультимедийная система и удержание автомобиля в полосе движения.

Также стоит отметить, что новый хэтчбек Citroen С1 будет предложен покупателям в двух новых комплектациях — Urban Elle и Ride.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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