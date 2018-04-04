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BMW вывела на финальные тесты кроссовер BMW X5 нового поколения

Компания BMW вывела на финальные испытания внедорожник Х5 на дороги в Европе. Накануне фотошпионы выложили в сеть фотографии автомобиля BMW Х5 скрытого под камуфляжную плёнку.

BMW вывела на финальные тесты кроссовер BMW X5 нового поколения


Официальная презентация внедорожника BMW Х5 ожидается этой весной. Как уже сообщалось, автомобиль разработан на инновационной платформе CLAR, на рынке он составит конкуренцию Mercedes GLE.

Внедорожник BMW Х5 получит массивную решётку радиатора, переработанные бамперы с другими воздухозаборниками и модернизированную головную оптику со светодиодами. В салоне автомобиля будет установлена усовершенствованная информационно-развлекательная система с большим экраном и голосовым управлением.

В моторной гамме кроссовера новой генерации будут присутствовать турбированные моторы с 4, 6 и 8 цилиндрами, а также кроссовер будет предложен с гибридной силовой установкой. Функциональный перечень BMW Х5 пополнится адаптивным круиз-контролем с системой предотвращения столкновений, автопарковщиком и другими новыми опциями.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:15
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