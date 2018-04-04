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Новый Toyota RAV4 может получить семиместную версию

В компании Toyota не исключают возможности выхода трёхрядной версии кроссовера RAV4, рассчитанного на 7 посадочных мест. Об этом сообщил в Нью-Йорке Джек Холлис — руководитель североамериканского подразделения Toyota.

Новый Toyota RAV4 может получить семиместную версию


В конце марта этого года компания Toyota представила пятую генерацию легендарного внедорожника RAV4. Автомобиль получил полностью переработанный экстерьер, став более брутальным. В салоне кроссовера появилась модернизированная передняя панель с частично виртуальной «приборкой» и иной центральной консолью, также изменился блок управления климатом, появился стильный селектор КПП и «парящий» экран информационно-развлекательной системы.

Новый Toyota RAV4 получил увеличенную колёсную базу, благодаря чему в салоне можно разместить 7 посадочных мест. Для Канады и США автомобиль комплектуется атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 206 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 8 диапазонов.

Также для кроссовера доступна гибридная силовая установка, которая состоит из аналогичного силового агрегата и электрического мотора, она работает на пару с бесступенчатым вариатором CVT.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:00
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