Новый Toyota RAV4 может получить семиместную версию

В конце марта этого года компания Toyota представила пятую генерацию легендарного внедорожника RAV4. Автомобиль получил полностью переработанный экстерьер, став более брутальным. В салоне кроссовера появилась модернизированная передняя панель с частично виртуальной «приборкой» и иной центральной консолью, также изменился блок управления климатом, появился стильный селектор КПП и «парящий» экран информационно-развлекательной системы.Новый Toyota RAV4 получил увеличенную колёсную базу, благодаря чему в салоне можно разместить 7 посадочных мест. Для Канады и США автомобиль комплектуется атмосферным двигателем объёмом 2,5 литра производительностью 206 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с автоматической трансмиссией на 8 диапазонов.Также для кроссовера доступна гибридная силовая установка, которая состоит из аналогичного силового агрегата и электрического мотора, она работает на пару с бесступенчатым вариатором CVT.