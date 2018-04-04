Викторию Бекхэм заметили с дочерью Харпер в Лос-Анджелесе

Знаменитая мать попала в объективы папарацци с дочкой. Популярная брюнетка была в простом, но весьма стильном одеянии. На бывшей солистке Spice Girls был свитер с полосками разных оттенков, синие джинсы и красные туфли.Общественность и пресса в один голос отметили, что наряд Виктории смотрелся довольно эффектно. Впрочем, несколько дней назад жена Дэвида Бекхэма была ими же раскритикована за безвкусный, как им показалось, выбор одежды.