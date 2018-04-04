Ким Кардашьян привела в восторг публику своей неимоверной сексуальностью в чёрном платье

Модель мирового уровня предстала перед журналистами в плате от Versace чёрного цвета авторства Донателлы Версаче. Наряд оказался довольно узким, в связи с чем папарацци удалось разглядеть великолепные формы знаменитости.Многие журналисты, как, впрочем, и поклонники, отметили, что Кардашьян, которая часто прибегает к облегающим нарядам, на этот раз смотрелась не только дико сексуально, но и неимоверно элегантно.