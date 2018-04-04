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Ким Кардашьян привела в восторг публику своей неимоверной сексуальностью в чёрном платье

На днях состоялась презентация свежей линейки KKW x Mario, в которой поучаствовала Ким Кардашьян, очаровавшая общественность своим выбором одежды для данного мероприятия.

Модель мирового уровня предстала перед журналистами в плате от Versace чёрного цвета авторства Донателлы Версаче. Наряд оказался довольно узким, в связи с чем папарацци удалось разглядеть великолепные формы знаменитости.

Ким Кардашьян привела в восторг публику своей неимоверной сексуальностью в чёрном платье

Многие журналисты, как, впрочем, и поклонники, отметили, что Кардашьян, которая часто прибегает к облегающим нарядам, на этот раз смотрелась не только дико сексуально, но и неимоверно элегантно.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 00:20
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