Ким Кардашьян привела в восторг публику своей неимоверной сексуальностью в чёрном платье
На днях состоялась презентация свежей линейки KKW x Mario, в которой поучаствовала Ким Кардашьян, очаровавшая общественность своим выбором одежды для данного мероприятия.
Модель мирового уровня предстала перед журналистами в плате от Versace чёрного цвета авторства Донателлы Версаче. Наряд оказался довольно узким, в связи с чем папарацци удалось разглядеть великолепные формы знаменитости.
Многие журналисты, как, впрочем, и поклонники, отметили, что Кардашьян, которая часто прибегает к облегающим нарядам, на этот раз смотрелась не только дико сексуально, но и неимоверно элегантно.
Модель мирового уровня предстала перед журналистами в плате от Versace чёрного цвета авторства Донателлы Версаче. Наряд оказался довольно узким, в связи с чем папарацци удалось разглядеть великолепные формы знаменитости.
Многие журналисты, как, впрочем, и поклонники, отметили, что Кардашьян, которая часто прибегает к облегающим нарядам, на этот раз смотрелась не только дико сексуально, но и неимоверно элегантно.