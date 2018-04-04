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Intel представила разработку первого мобильного шестиядерного процессора - Core i9

В ходе проведения официальных пресс - мероприятий, компания Intel продемонстрировала в Пекине возможности первой в истории модели процессора, используемого в ноутбуках - Core i9. Это представитель флагманом линейки чипов повышенной производительности для моделей ноутбуков, разработанных специально для оперативного создания контента и игр.

Техноогический процесс 14-нм++ и платформа Coffee Lake, служат основой, выступающей базой для новой линейки процессоров - Intel Core i9, i7 и i5 восьмого поколения. Данная технологическая составляющая позволяет обеспечить на 41% превышение частоты кадров в секунду, как в играх, так и при операциях редактирования 4K-видео. Причем это на 59% быстрее, относительно прошлого поколения чипов, поддерживающих аналогичную дискретную графику.
Intel представила разработку первого мобильного шестиядерного процессора - Core i9


Чип Intel Core i9 - 8950HK находится во главе серии. Это первый шестиядерный и 12-ти поточный мобильный чип Intel. Его логика полностью разблокирована и наделена функциональной составляющей - Intel Thermal Velocity Boost, автоматически увеличивающей частные показатели до 200 МГц, в условиях достаточных низких температур и возможности включения турбо-режима в настройках энергосбережения. Итоговые результаты могут показать частоту 4,8 ГГц, тогда как стандартная частота равняется - 2,9 ГГц. Показатели TDP находятся на уровне 45 Вт.
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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