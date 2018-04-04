Google внедряет активные меры по запрету расширений для Chrome с майнингом криптовалюты

До недавнего времени Google не оказывала никаких препятствий для пользователей, загружающих расширения в магазин, в составе которых выявлялись дополнительные скрытые задачи. Естественно, что другие проводили установку софта на компьютеры совершенно осознанно. Сейчас ситуация меняется, компания активизируется в борьбе с любителями намеренных загрузок расширений для майнинга. Так же отмечается, пользователь может установить такое расширение совершенно случайно, а злоумышленниками будет использоваться в своих целях вся мощность его браузера, причем он об этом даже не будет подозреваеть.Уже сделан запрет на заявки, связанные с загрузкой расширений с намеком на майнинга криптовалют. А с июля 2018 года, будут удаляться самой Google все расширения для подобной деятельности из Google Chrome. Корпорация заинтересована в безопасности всех своих пользователей. По этому, не будет никаких поводов для поощрения хакеров, целенаправленно использующих мощности, доступные на чужом ПК с намерениями организации криптовалютных махинаций. К тому же воруя личные данные и замедляя производительность.