Google внедряет активные меры по запрету расширений для Chrome с майнингом криптовалюты
Корпорацией Google планируется начало активной борьбы с майнингом. Время старта - лето текущего года. В намерениях компании удаление всех расширений по позициям в онлайн-магазине Google Chrome, основное предназначение которых - майнинг криптовалюты.
До недавнего времени Google не оказывала никаких препятствий для пользователей, загружающих расширения в магазин, в составе которых выявлялись дополнительные скрытые задачи. Естественно, что другие проводили установку софта на компьютеры совершенно осознанно. Сейчас ситуация меняется, компания активизируется в борьбе с любителями намеренных загрузок расширений для майнинга. Так же отмечается, пользователь может установить такое расширение совершенно случайно, а злоумышленниками будет использоваться в своих целях вся мощность его браузера, причем он об этом даже не будет подозреваеть.
Уже сделан запрет на заявки, связанные с загрузкой расширений с намеком на майнинга криптовалют. А с июля 2018 года, будут удаляться самой Google все расширения для подобной деятельности из Google Chrome. Корпорация заинтересована в безопасности всех своих пользователей. По этому, не будет никаких поводов для поощрения хакеров, целенаправленно использующих мощности, доступные на чужом ПК с намерениями организации криптовалютных махинаций. К тому же воруя личные данные и замедляя производительность.
До недавнего времени Google не оказывала никаких препятствий для пользователей, загружающих расширения в магазин, в составе которых выявлялись дополнительные скрытые задачи. Естественно, что другие проводили установку софта на компьютеры совершенно осознанно. Сейчас ситуация меняется, компания активизируется в борьбе с любителями намеренных загрузок расширений для майнинга. Так же отмечается, пользователь может установить такое расширение совершенно случайно, а злоумышленниками будет использоваться в своих целях вся мощность его браузера, причем он об этом даже не будет подозреваеть.
Уже сделан запрет на заявки, связанные с загрузкой расширений с намеком на майнинга криптовалют. А с июля 2018 года, будут удаляться самой Google все расширения для подобной деятельности из Google Chrome. Корпорация заинтересована в безопасности всех своих пользователей. По этому, не будет никаких поводов для поощрения хакеров, целенаправленно использующих мощности, доступные на чужом ПК с намерениями организации криптовалютных махинаций. К тому же воруя личные данные и замедляя производительность.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 06:00