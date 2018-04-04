Искусственный интеллект угрожает полностью заменить человека

Как заявил директор направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Габрук, в настоящее время у специалистов есть возможность создания систем, снабженных искусственным интеллектом, причем они не только могут заменить эффективные возможности человека в решении различных задач, но и значительно превосходят его в этом.Гарбук сообщает, что по истечении 10-15 лет, искусственный интеллект может полностью заменить действия людей-операторов, руководствующихся при работе способностями, естественными для развития человека и которые даны ему процессами эволюции. Специалист отмечает, что в настоящее время системы с искусственным интеллектом находятся на уровне человека по способности распознавания и понимания разговорной речи. Также усовершенствованы методы выделения и определения различных форм объектов, с присутствием достаточно сложных фоновых изображений.