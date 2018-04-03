У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее время

Недавно актрису заметили на пляже с 41-летним итальянцем по имени Анжело Боффа. Папарацци даже сделали несколько снимков, на которых прославленная блондинка кажется вполне счастливой. Вскоре начали поговаривать, что звезда "Основного инстинкта" собирается замуж в третий раз. Поводом для таких домыслов стало кольцо, замеченное у Стоун на пальце.По словам Шэрон, у неё нет желания опять думать о замужестве, однако есть намеренность и дальше проводить время с итальянским красавцем.При этом многие представители прессы, как и фолловеры, считают, что актриса просто лукавит, и на самом деле вскоре все узнают, что она снова стала женой.