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У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее время

Актриса Шэрон Стоун опровергла слухи о том, что она собирается обручиться с мужчиной, который годится ей в сыновья.

Недавно актрису заметили на пляже с 41-летним итальянцем по имени Анжело Боффа. Папарацци даже сделали несколько снимков, на которых прославленная блондинка кажется вполне счастливой. Вскоре начали поговаривать, что звезда "Основного инстинкта" собирается замуж в третий раз. Поводом для таких домыслов стало кольцо, замеченное у Стоун на пальце.

У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее время

По словам Шэрон, у неё нет желания опять думать о замужестве, однако есть намеренность и дальше проводить время с итальянским красавцем.

При этом многие представители прессы, как и фолловеры, считают, что актриса просто лукавит, и на самом деле вскоре все узнают, что она снова стала женой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 20:37
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