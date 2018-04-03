Шэрон Стоун поразила Интернет откровенным снимком без макияжа

На снимке, который, набрал более 35 тысяч отметок "понравилось", знаменитость предстала вместе со своей любимой собакой улыбающейся. Пёс в кадре лакомится тортиком, а его хозяйка лежит рядышком.В комментариях фолловеры отметили, что Шэрон прекрасно выглядит в свои годы, особенно на тех снимках, где улыбается. К слову, голливудская особа всегда старается выглядеть счастливой.