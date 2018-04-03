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Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион рублей

Во время участия в очередном этапе свадебного конкурса участникам выпала возможность стать обладателем невероятно дорогого кольца. Как ни странно, с заданием успешно справилась Марина Африкантова, которую, к слову, мало кто считал серьезным противником.

Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион рублей

У девушки теперь имеется кольцо за 1 миллион рублей. Марина стала победительницей второго конкурса, главным призом которого являлся пресловутый перстенек. Теперь украшение красуется на безымянном пальце красавицы блондинки.

Однако хейтеры уже обвинили девушку в том, что та победила нечестно. В ход пошли все те же аргументы, которые недавно сыпались на Леру Фрост, когда победила та. На тот момент радовались также далеко не все, а некоторые открыто удивлялись от того факта, что кольцо оказалось подходящего размера.

К слову, многие начали высмеивать не только конкурс, но и главный приз. Кольцо подверглось критике за плохой дизайн. Пользователи Сети уверяют, что дешевая бижутерия смотрится гораздо лучше, чем это украшение из белого золота с рубином и 38 бриллиантами, так как оформление у кольца сделано в стиле прошлого века.

«Жуткое кольцо. Моя бижутерия круче выглядит. Допотопный дизайн, совковое оформление», «Да пусть ваша бижутерия выглядит как угодно. За бижутерию никто миллион, а это кольцо - хорошее вложение», - спорят поклонники телепроекта.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:00
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