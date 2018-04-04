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Исследователи: Тяга к еде и голод заставляет людей переплачивать за продукты

Исследователи из Нью-Йорка проводили эксперимент, во время которого они пытались оценить желание съесть какой-то продукт и цену, которую они готовы заплатить за него.

Известно, что люди часто испытывают желание получить что-либо и зачастую это желание относится к еде, но самое интересное, что желание может быть вызвано вопреки индивидуальным установкам. Например, человек, который есть только овощи и фрукты, может внезапно захотеть съесть мясо, или тот, кто сидит на строгой диете по состоянию здоровья, будет нуждаться во вредной еде.
Исследователи: Тяга к еде и голод заставляет людей переплачивать за продукты

Ученые объяснили такое желание двумя факторами: первый – непреодолимое чувства голода, второй – воздействие внешней среды. Сильная тяга к еде обычно выражается в том, что человек готов заплатить намного больше, чем на самом деле стоит блюдо или продукт.

Автор исследования Пол Глимчер решил разобраться в этом процессе и собрал 44 добровольца для проведения экспериментов. Участникам исследования предложили не есть на протяжении нескольких часов, а после этого оценить желание к какой-либо еде от 0 до 8. В результате стало известно, что из-за голода люди готовы были заплатить за желанную пищу на 35% больше от реальной стоимости.
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Наука
Добавил: Oleneva Сегодня, 02:00
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