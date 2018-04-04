АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.92 USD 57.54
Курс валют на 04.04.2018

Samsung Electronics представила игровой ноутбук Notebook Odyssey Z

Южнокорейский бренд Samsung анонсировал выход нового игрового ноутбука Notebook Odyssey Z, который был создан на базе аппаратной платформы Intel Coffee Lake-H.

Samsung Electronics представила игровой ноутбук Notebook Odyssey Z


В основе «железа» лежит процессор Core i7 восьмого поколения, который обладает шестью ядрами и может работать в режиме многопоточности. Его дополняет дискретная графическая система NVIDIA GeForce GTX 1060 с собственной памятью GDDR5 в 6 гигабайт. Объем оперативной памяти DDR4-2400 может достигать показателя 16 гигабайт.

В качестве дисплея работает матрица с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Также стоит выделить наличие твердотельного накопителя, объем памяти которого, может быть на уровне 1 Тб, а интерфейс NVMe PCIe служит для подключения этого модуля.

Для подключения внешних устройств можно будет использовать разъемы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Для беспроводной связи имеются модемы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Клавиатура Notebook Odyssey Z оснащена подсветкой.

Новинка появится на рынке уже в апреле, но данных по ценам пока что нет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 01:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Викторию Бекхэм заметили с дочерью Харпер в
Samsung Electronics представила игровой ноутбук
Ким Кардашьян привела в восторг публику своей
Дженнифер Лопес пошла на ужин со своим кавалером
Xiaomi представила зарядное устройство с
Ученые: Птицы ориентируются в пространстве с
Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей
Исследователи разработали нанонити для хранения
Археологи нашли византийские монеты в древней
Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека
В Сети появились рендеры HTC U12+
Титул «Мисс фитнес-бикини» завоевала многодетная
Ученые создали изображение струйного образования
Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг
СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из
Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях
На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую
У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее
На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT
Шэрон Стоун поразила Интернет откровенным снимком
Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения
Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион
Ученые поведали, как победить икоту
Ученые разработали исцеляющую ранения повязку
Макароны за счет низкого гликемического индекса
Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе
Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Google оформила патент на ноутбук с двумя
Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из
Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности
Просмотреть все новости