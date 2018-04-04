Samsung Electronics представила игровой ноутбук Notebook Odyssey Z

В основе «железа» лежит процессор Core i7 восьмого поколения, который обладает шестью ядрами и может работать в режиме многопоточности. Его дополняет дискретная графическая система NVIDIA GeForce GTX 1060 с собственной памятью GDDR5 в 6 гигабайт. Объем оперативной памяти DDR4-2400 может достигать показателя 16 гигабайт.В качестве дисплея работает матрица с диагональю 15,6 дюйма и разрешением 1920 × 1080 пикселей. Также стоит выделить наличие твердотельного накопителя, объем памяти которого, может быть на уровне 1 Тб, а интерфейс NVMe PCIe служит для подключения этого модуля.Для подключения внешних устройств можно будет использовать разъемы USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0 и HDMI. Для беспроводной связи имеются модемы Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1. Клавиатура Notebook Odyssey Z оснащена подсветкой.Новинка появится на рынке уже в апреле, но данных по ценам пока что нет.