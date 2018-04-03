Xiaomi представила зарядное устройство с мощностью 36 Вт

Стоит отметить, что подключения устройства к электрической сети российским пользователям придется использовать специальный переходник. Также отмечается, что мощноcть каждого USB-разъема составляет 18 Вт, при этом оба рассчитаны на использовании ускоренной зарядки по технологии Quick Charge 3.0.Разработчики компании утверждают, что их зарядное устройство оснащено специальными чипами, которые способны контролировать ток, а сам корпус выполнен из огнеупорного материала. Вес всей конструкции не более 100 граммов. Стоит выделить наличие системы защиты от перепада напряжения в электрической сети.