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Xiaomi представила зарядное устройство с мощностью 36 Вт

Китайская корпорация Xiaomi вновь радует пользователей выпуском нового устройства. На этот раз китайцы представили зарядное устройство, которое оснащено двумя портами USB и опцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Отмечается, что гаджет располагает зарядной мощностью в 36 Вт.

Xiaomi представила зарядное устройство с мощностью 36 Вт


Стоит отметить, что подключения устройства к электрической сети российским пользователям придется использовать специальный переходник. Также отмечается, что мощноcть каждого USB-разъема составляет 18 Вт, при этом оба рассчитаны на использовании ускоренной зарядки по технологии Quick Charge 3.0.

Разработчики компании утверждают, что их зарядное устройство оснащено специальными чипами, которые способны контролировать ток, а сам корпус выполнен из огнеупорного материала. Вес всей конструкции не более 100 граммов. Стоит выделить наличие системы защиты от перепада напряжения в электрической сети.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:30
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