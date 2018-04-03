Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко угадывают имя их будущего малыша
И все-таки поклонникам долго ждать не пришлось. На радость всем своим фанатам Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов поделились фотографией, подтвердившей слухи об интересном положении супруги футболиста.
Однако пока супружеская пара не делится подробностями о будущем ребенке, но многочисленные фанаты почему-то уверены, что ребята ждут именно девочку. Подтверждением тому стал смайлик, который Настя использовала в описании к красивому фото со дня рождения.
На данный момент подписчики Дмитрия и Анастасии теряются в догадках, какое же имя будет носить будущая наследница.
Однако пока супружеская пара не делится подробностями о будущем ребенке, но многочисленные фанаты почему-то уверены, что ребята ждут именно девочку. Подтверждением тому стал смайлик, который Настя использовала в описании к красивому фото со дня рождения.
«Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой и это не может не радовать», написала Костенко.
На данный момент подписчики Дмитрия и Анастасии теряются в догадках, какое же имя будет носить будущая наследница.