Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко угадывают имя их будущего малыша

«Теперь я понимаю, что во всех смыслах становлюсь взрослой и это не может не радовать», написала Костенко.

Однако пока супружеская пара не делится подробностями о будущем ребенке, но многочисленные фанаты почему-то уверены, что ребята ждут именно девочку. Подтверждением тому стал смайлик, который Настя использовала в описании к красивому фото со дня рождения.На данный момент подписчики Дмитрия и Анастасии теряются в догадках, какое же имя будет носить будущая наследница.