Ученые: Птицы ориентируются в пространстве с помощью глазного белка

Ученые уверены, что в этом птицам помогает внутренний компас, который работает благодаря наличию глазного белка Cry4, воздействующему на циркадные ритмы и биологические циклы. Данный белок является протеином, который помогает птицам чувствовать магнитные поля и всегда возвращаться на родные просторы.Раньше специалисты были уверены, что птицы находят дорогу домой благодаря железу в их клювах, но новые исследования показывают, что причина не только в этом. Безошибочный выбор пути домой обусловлен бесперебойной выработкой глазного белка Cry4, а особенно интенсивно он образуется во время миграционного периода.Ученые из Германии уже давно говорили о том, что в каждой птице есть внутренний компас, но на сегодняшний день еще невозможно доказать как он работает.