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Ученые: Птицы ориентируются в пространстве с помощью глазного белка

Ученые, занимающиеся исследованием птиц в Оксфордском университете, узнали, что пернатые способны ощущать магнитное поле Земли и отлично ориентироваться в пространстве. Это доказывает тот факт, что птицы летают в чужие страны, но всегда вовремя возвращаются домой, не сбиваясь с пути.

Ученые уверены, что в этом птицам помогает внутренний компас, который работает благодаря наличию глазного белка Cry4, воздействующему на циркадные ритмы и биологические циклы. Данный белок является протеином, который помогает птицам чувствовать магнитные поля и всегда возвращаться на родные просторы.
Ученые: Птицы ориентируются в пространстве с помощью глазного белка

Раньше специалисты были уверены, что птицы находят дорогу домой благодаря железу в их клювах, но новые исследования показывают, что причина не только в этом. Безошибочный выбор пути домой обусловлен бесперебойной выработкой глазного белка Cry4, а особенно интенсивно он образуется во время миграционного периода.

Ученые из Германии уже давно говорили о том, что в каждой птице есть внутренний компас, но на сегодняшний день еще невозможно доказать как он работает.
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Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:00
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