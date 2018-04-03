АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей

Сотрудники компании Яндекс внедрили в Яндекс.Браузер опцию, которая позволит пользователю сохранять и редактировать пароли. Отмечается, что менеджер паролей будет очень удобным в использовании, а также он позволит автоматически генерировать пароли, чтобы юзер не придумывал его сам.

Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей


Новая функция управления паролями появится в каждой конфигурации Яндекс.Браузера. То есть ею можно будет пользоваться на планшете, настольном компьютере или смартфоне. Также важно указать на факт наличия опции синхронизации, которая облегчит работу с паролями на разных устройствах. Пользователь сможет обмениваться информацией между устройствами без особого труда.

Защита данных с паролями обеспечивается активацией мастер-пароля или же посредством использования биометрии. Технология работает следующим образом: система Яндекс.Браузера сначала генерирует случайный порядок символов для шифровки пароля, а затем выставляет мастер-пароль. Таким образом, безопасность обеспечивается многоступенчатым уровнем защиты.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей
Исследователи разработали нанонити для хранения
Археологи нашли византийские монеты в древней
Археологи нашли дырявый ботинок древнего человека
В Сети появились рендеры HTC U12+
Титул «Мисс фитнес-бикини» завоевала многодетная
Ученые создали изображение струйного образования
Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг
СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из
Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях
На МКС заменят принтер возрастом 17 лет на новую
У Шэрон Стоун не намечается свадьбы в ближайшее
На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT
Шэрон Стоун поразила Интернет откровенным снимком
Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения
Марина Африкантова выиграла кольцо за миллион
Ученые поведали, как победить икоту
Ученые разработали исцеляющую ранения повязку
Макароны за счет низкого гликемического индекса
Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе
Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Google оформила патент на ноутбук с двумя
Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из
Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности
Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic
Виктория Романец готова показать всем
Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые
В России выбрали города для тестирования
Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных
Xiaomi представила собственного голосового
Просмотреть все новости