Яндекс.Браузер получил функцию менеджера паролей

Новая функция управления паролями появится в каждой конфигурации Яндекс.Браузера. То есть ею можно будет пользоваться на планшете, настольном компьютере или смартфоне. Также важно указать на факт наличия опции синхронизации, которая облегчит работу с паролями на разных устройствах. Пользователь сможет обмениваться информацией между устройствами без особого труда.Защита данных с паролями обеспечивается активацией мастер-пароля или же посредством использования биометрии. Технология работает следующим образом: система Яндекс.Браузера сначала генерирует случайный порядок символов для шифровки пароля, а затем выставляет мастер-пароль. Таким образом, безопасность обеспечивается многоступенчатым уровнем защиты.