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В Сети появились рендеры HTC U12+

На Yahoo! Taiwan появились рендерные изображения нового смартфона HTC U12+. Таки образом, было подтверждено наличие сдвоенной основной и фронтальной камеры.

В Сети появились рендеры HTC U12+


Помимо этого стало понятно, что девайс получит популярный сегодня безрамочный дизайн, а также датчик сканирования подушечки пальца на задней панели. Стоит отметить, что ранее уже поступала информация о возможном техническом оснащении HTC U12+. Сообщалось, что новинка получит 5,99-дюймовый дисплея типа Super LCD, разрешение которого составит 1440 х 2880 пикселей.

Основой аппаратного обеспечения станет процессор Qualcomm Snapdragon 845, к которому прилагается 6 гигабайт оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Что касается камер, то фронтальный модуль предложит два 8-мегапиксельных датчика, а тыльная система будет располагать сенсорами с разрешением 16 и 12 Мп. За энергоснабжение ответит аккумулятор на 3240 мАч.

Ожидается появление операционной системы Android 8.0 Oreo, которую дополнит программный код оболочки Sense 10. Всю электронику защитит корпус, выполненный по стандарту IP68.

Представление новинки намечено на май.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:00
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