Виктория Романец готова показать всем «достоинство» Антона Гусева
Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец настолько сильно гордится успехами супруга Антона Гусева и в бизнесе и в семейной жизни, что готова заявлять об этом на весь свет.
По всей видимости, у Виктории и Антона хорошо все не только в плане бизнеса и вообще заработка, но и в постели. Так, например, если взглянуть на снимок, который Романец разместила в своем микроблоге, заметно, что, если бы не цензура Instagram, она была бы рада продемонстрировать «достоинство» своего любимого супруга.
Иначе с какой целью еще публиковать снимок, на котором интимное место Гусева прикрыто только цветочками.
По всей видимости, у Виктории и Антона хорошо все не только в плане бизнеса и вообще заработка, но и в постели. Так, например, если взглянуть на снимок, который Романец разместила в своем микроблоге, заметно, что, если бы не цензура Instagram, она была бы рада продемонстрировать «достоинство» своего любимого супруга.
Иначе с какой целью еще публиковать снимок, на котором интимное место Гусева прикрыто только цветочками.
«Утро счастливой женщины должно начинаться так», - написала под снимком Виктория.