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Виктория Романец готова показать всем «достоинство» Антона Гусева

Знаменитая экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Романец настолько сильно гордится успехами супруга Антона Гусева и в бизнесе и в семейной жизни, что готова заявлять об этом на весь свет.

Виктория Романец готова показать всем «достоинство» Антона Гусева

По всей видимости, у Виктории и Антона хорошо все не только в плане бизнеса и вообще заработка, но и в постели. Так, например, если взглянуть на снимок, который Романец разместила в своем микроблоге, заметно, что, если бы не цензура Instagram, она была бы рада продемонстрировать «достоинство» своего любимого супруга.

Виктория Романец готова показать всем «достоинство» Антона Гусева

Иначе с какой целью еще публиковать снимок, на котором интимное место Гусева прикрыто только цветочками.

«Утро счастливой женщины должно начинаться так», - написала под снимком Виктория.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:49
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