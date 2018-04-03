Виктория Романец готова показать всем «достоинство» Антона Гусева

«Утро счастливой женщины должно начинаться так», - написала под снимком Виктория.

По всей видимости, у Виктории и Антона хорошо все не только в плане бизнеса и вообще заработка, но и в постели. Так, например, если взглянуть на снимок, который Романец разместила в своем микроблоге, заметно, что, если бы не цензура Instagram, она была бы рада продемонстрировать «достоинство» своего любимого супруга.Иначе с какой целью еще публиковать снимок, на котором интимное место Гусева прикрыто только цветочками.