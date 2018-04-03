Археологи нашли византийские монеты в древней гавани Коринфа

Коринф находится между Пелопоннесом и Средней Грецией и в древние времена владел двумя портами, между которыми располагалась дорога, для легкого перетаскивания кораблей между морями. По литературным источникам известно, что местные жители собирались прорыть канал, но этот план оказался сложно выполнимым.Рухнувшее здание, где нашли клад, находилось вблизи от кузнечных мастерских, где ранее уже были найдены запасы необработанного металла. Изучив монеты, специалисты рассказали, что самые ранние из них относятся к времени, когда правил Константин Великий, то есть в 306 году, а самые поздние относятся к времени правления Анастасия I в 498 году.Изучением монет занимался ученый Майкл Иерарди из Бриджуотерского университета. Кроме того, ученых заинтересовало, почему было разрушено здание, под которым нашли клад. Специалисты склоняются к мнению, что разрушение произошло вследствие землетрясения в шестом веке.