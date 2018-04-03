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Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных собак назвала известную ведущую «бездушной тварью»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Алеся Клочко назвала известную ведущую Елену Малышеву бездушной за призыв отстреливать бездомных собак.

Бессменная наставница программы «Здоровье» на Первом канале, врач по профессии, очень переживает о благополучии людей. Причем настолько, что готова пожертвовать бездомными животными, которые представляют потенциальную угрозу.

Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных собак назвала известную ведущую «бездушной тварью»

В недавнем эфире передачу посетил Юрий Лоза, у которого от бродячих псов пострадала беременная племянница: её избранника звери загрызли заживо под Истрой.

Малышева отметила, что инцидент произошел в Подмосковье, а в других, наиболее отдалённых от столицы регионах ситуация намного хуже. А значит, по ее словам, животных надо беспощадно отстреливать, так как сохранение их жизни - псевдогуманизм.

Ведущая сделала вердикт, что обсуждать в этой проблеме нечего, остаётся только действовать. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алеся Клочко, в свою очередь, написала продолжительный оскорбительный пост, в котором назвала Малышеву «бездушной твариной».

По мнению девушки, собаки не виноваты ни в чём, а по логике ведущей, также нужно отстреливать людей издевающихся над животными, а также педофилов, и преступников.

И хотя пользователи Сети в большинстве своём поддержали звезду «Дома-2», они посоветовали ей обратиться к поклонникам, чтобы те жертвовали деньги на стерилизацию брошенных питомцев.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:28
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