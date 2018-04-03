Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг iTunes

Егор Крид в рамках Instagram поделился новым роликом на его композицию «Миллион алых роз». Видео было снято не командой артиста, а фанатами его творчества, решившие создать кавер на песню. Егор оценил видеоролик, отметив, что он был снят красиво. Исполнитель песен также порадовал своих поклонников новостью, что композиция «Миллион алых роз» возглавила рейтинг iTunes.Видео в течение часа сумело собрать более 430 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев. Пользователи во мнениях разделились. Одни в восторге от кавера на трек Крида, другие решили, что это исполнение не достойно оригинала.