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Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг iTunes

Егор Крид в своём микроблоге Instagram рассказал фолловерам, что его песня «Миллион алых роз» в топе iTunes на первом месте. Исполнитель песен поблагодарил фанатов за поддержку, а также поделился кавером на свой трек.

Трек Крида «Миллион алых роз» возглавил рейтинг iTunes

Егор Крид в рамках Instagram поделился новым роликом на его композицию «Миллион алых роз». Видео было снято не командой артиста, а фанатами его творчества, решившие создать кавер на песню. Егор оценил видеоролик, отметив, что он был снят красиво. Исполнитель песен также порадовал своих поклонников новостью, что композиция «Миллион алых роз» возглавила рейтинг iTunes.

Видео в течение часа сумело собрать более 430 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 1,3 тысяч комментариев. Пользователи во мнениях разделились. Одни в восторге от кавера на трек Крида, другие решили, что это исполнение не достойно оригинала.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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