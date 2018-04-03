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СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из семьи

Продолжительная пауза в личной жизни известной голливудской актрисы Анджелины Джоли, по данным СМИ, закончилась. Звезда кино решила завести отношения с коллегой по цеху Итаном Хоуком. При этом актрису не смущает тот факт, что он женат.

СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из семьи


По данным западной прессы, актеров Голливуда связывают романтические чувства. Анджелина и Итан знакомы давно и СМИ не единожды приписывали роман этой паре. Но сейчас, по слухам все куда более серьезно. Джоли нацелена на серьезные отношения с женатым актером. В последнее время актеры ведут активную переписку и регулярно общаются. Как видно из их общения, Анджелина полностью доверяет Итону и ждет ответных действий от него.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о тайном романе актрисы. Кинозвезда, якобы, закрутила роман назло своему бывшему мужу Бреду Питту. Актер, по данным западной прессы, восстановил отношения с Дженнифер Энистон, которая также являлась его спуругой.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:15
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