СМИ: Анджелина Джоли хочет увести Итана Хоука из семьи

По данным западной прессы, актеров Голливуда связывают романтические чувства. Анджелина и Итан знакомы давно и СМИ не единожды приписывали роман этой паре. Но сейчас, по слухам все куда более серьезно. Джоли нацелена на серьезные отношения с женатым актером. В последнее время актеры ведут активную переписку и регулярно общаются. Как видно из их общения, Анджелина полностью доверяет Итону и ждет ответных действий от него.Стоит напомнить, что ранее сообщалось о тайном романе актрисы. Кинозвезда, якобы, закрутила роман назло своему бывшему мужу Бреду Питту. Актер, по данным западной прессы, восстановил отношения с Дженнифер Энистон, которая также являлась его спуругой.