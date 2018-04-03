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Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях с Цекало

В эфире телешоу «Судьба человека» Лолита Милявская рассказала о браке с Александром Цекало. Артистка призналась, что они с экс-супругом прелюбодействовали.

Лолита рассказала общественности о прелюбодеяниях с Цекало


Лолита Милявская, будучи участницей дуэта «Шарж», влюбилась в своего напарника Александра Цекало, а он ей ответил взаимностью. Тогда певица была замужем за Александром Беляевым, Цекало также был женат. Между влюбленными был роман, который отметили другие артисты. В итоге, сложившуюся ситуацию решили обсудить на партийном собрании. За непристойное поведение подверглась осуждению в основном Лолита.

Как рассказала артистка, тогда прелюбодеяние было обычным делом в жизни представителей шоу-бизнеса. Милявская, недолго думая, послала партийцев куда подальше, уехав в Москву. Там Милявская, Цекало и Беляев проживали вместе, несмотря на то, что певица рассталась с мужем. Он, в свою очередь, как понимающий и любящий муж, не стал устраивать скандалы, став на место изменчивой супруги.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 21:00
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