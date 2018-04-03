Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со спонсорами раздают «иномарки»

«Выбор должен быть всегда. И выбирать надо обязательно сердцем. Я всегда так делаю. Мы с Ксюхой и ребятами-спонсорами придумали конкурс с призом - крутым автомобилем стоимостью 1 000 000 рублей», - рассказывает Курбан на своей страничке в Instagram.

Как рассказали знаменитости, условия розыгрыша очень просты – нужно лишь подписаться на определенный аккаунт, а также на всех спонсоров указанных на странице.В этот раз супруги предложили на выбор BMW X3, BMW X6, Mercedes ML, Volkswagen Passat и Audi А5. В случае отказа победителя от новенького авто, ему на карту будет переведено 500 тысяч рублей, а стоимость каждых автомобилей оценена в 1 миллион рублей.Стоит отметить, что большинство поклонников поверили Курбану и Ксении и тут же захотели принять участие в конкурсе, однако нашлось немало и тех, кто полностью уверен, что это все очередной «лохтрон», в котором выиграть просто невозможно.Злопыхатели не сомневаются, что если кому-то и дастся победа, то о новых транспортных средствах в качестве приза не может быть и речи.