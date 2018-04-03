АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со спонсорами раздают «иномарки»

Знаменитая ведущая проекта «Дом-2» Кения Бородина вместе с супругом Курбаном Омаровым, а также при поддержке спонсоров объявили о розыгрыше пяти топовых иномарок.

Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со спонсорами раздают «иномарки»

Как рассказали знаменитости, условия розыгрыша очень просты – нужно лишь подписаться на определенный аккаунт, а также на всех спонсоров указанных на странице.

«Выбор должен быть всегда. И выбирать надо обязательно сердцем. Я всегда так делаю. Мы с Ксюхой и ребятами-спонсорами придумали конкурс с призом - крутым автомобилем стоимостью 1 000 000 рублей», - рассказывает Курбан на своей страничке в Instagram.

В этот раз супруги предложили на выбор BMW X3, BMW X6, Mercedes ML, Volkswagen Passat и Audi А5. В случае отказа победителя от новенького авто, ему на карту будет переведено 500 тысяч рублей, а стоимость каждых автомобилей оценена в 1 миллион рублей.

Стоит отметить, что большинство поклонников поверили Курбану и Ксении и тут же захотели принять участие в конкурсе, однако нашлось немало и тех, кто полностью уверен, что это все очередной «лохтрон», в котором выиграть просто невозможно.

Злопыхатели не сомневаются, что если кому-то и дастся победа, то о новых транспортных средствах в качестве приза не может быть и речи.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS
Названы правила продления жизни любого гаджета
Биологи провели анализ генов запаха лилий
Уфологи: В гробнице Тутанхамона обнаружен след
Компания Motorola готовится праздновать 45-летие
Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение
Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со
Ученые: Генная терапия стала доступнее
Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего
Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на
Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно
В Пулково задержали подозреваемого в торговле
Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл
Алена Водонаева быстро худеет из-за питания
Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
В Закамске на коляску с младенцем упал снег с
Марина Африкантова публично призналась, что Саша
Супруга Джейсона Стэтхема намерена вырастить сына
Опубликованы первые фото отреставрированного
Анжелика Варум ушла со дня рождения Владимира
Дмитрий Таганов: Что происходит с ценами на
Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением
Компания Iran Khodro возобновит сборку своих
Федор Бондарчук хотел бы пробежаться по полю со
Лолита Милявская покинет сцену, когда ее голос
Сгоревший дом в Сочи может оказаться самостроем
Семью Анны Нетребко выпроводили из театра в
Над игровой зоной сгоревшего кемеровского ТЦ
Просмотреть все новости