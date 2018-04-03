Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего белья

Рядом с публикацией актриса назвала себя везущей, не объяснив, правда, почему она так считает.Фотография сразу же скопила пятьдесят тысяч отметок "нравится", а комментариях подписчики едва не сошли с ума от сексуальности голливудской красотки, которой уже 60 лет.До этого Стоун показала себя без макияжа, чем также вызвала град оваций, и добавила, что больше не страшится стареть, но прежде очень боялась юбилейной цифры.