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Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего белья

Героиня "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала в Сети новый снимок, на котором позирует в тёмной ночнушке и без нижнего белья, немедленно вызвавший фурор среди подписчиков.

Рядом с публикацией актриса назвала себя везущей, не объяснив, правда, почему она так считает.

Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего белья

Фотография сразу же скопила пятьдесят тысяч отметок "нравится", а комментариях подписчики едва не сошли с ума от сексуальности голливудской красотки, которой уже 60 лет.

До этого Стоун показала себя без макияжа, чем также вызвала град оваций, и добавила, что больше не страшится стареть, но прежде очень боялась юбилейной цифры.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 16:57
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