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На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT

Компания KIA в скором будущем планирует вывести на рынок «заряженную» версию седана KIA Cerato GT. Новый автомобиль был запечатлён фотошпионами скрытый под камуфляжное покрытие, накануне снимки выложили в сеть.

На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT


Прототип «заряженного» седана KIA Cerato GT запечатлели в Южной Корее на дорогах общего пользования. Предполагается, что новый спортивный седан KIA Cerato GT будет представлен до конца текущего года.

Судя по обнародованным фотографиям, эксперты пришли к выводу, что «заряженный» седан получит более агрессивные задние бамперы, аэродинамический диффузор и спортивную выхлопную систему с большими патрубками.

Официальных данных о технических характеристиках спортивной версии KIA Cerato GT в настоящее время нет. Однако эксперты предполагают, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен 1,6-литровый двигатель производительностью более 200 лошадиных сил, который комплектуется 7-секционной автоматической трансмиссией.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:30
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