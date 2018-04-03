На тестах замечен "заряженный" седан KIA Cerato GT

Прототип «заряженного» седана KIA Cerato GT запечатлели в Южной Корее на дорогах общего пользования. Предполагается, что новый спортивный седан KIA Cerato GT будет представлен до конца текущего года.Судя по обнародованным фотографиям, эксперты пришли к выводу, что «заряженный» седан получит более агрессивные задние бамперы, аэродинамический диффузор и спортивную выхлопную систему с большими патрубками.Официальных данных о технических характеристиках спортивной версии KIA Cerato GT в настоящее время нет. Однако эксперты предполагают, что в подкапотном пространстве автомобиля будет установлен 1,6-литровый двигатель производительностью более 200 лошадиных сил, который комплектуется 7-секционной автоматической трансмиссией.