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Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно «стерла» свое натуральное лицо

Поклонники знаменитого реалити-шоу «Дом-2» решили сравнить нынешнюю внешность ведущей проекта Ольги Бузовой с прошлой молодой Олей.

Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно «стерла» свое натуральное лицо

По словам некоторых пользователей Сети, взглянув на старое фото теледивы, в тот момент, когда она еще была в стане участников телестройки, они просто ужаснулись, так как не увидели никакого сходства с прежней Бузовой.

Зрители допускают, что она была не красавицей, однако довольно милой и непосредственной, излучающей вечную молодость своим детским лицом. А сейчас Бузова совершенно на себя не похожа, не осталось в девушке ничего натурального, ничего от оригинала.

Пользователи заявили, что Бузова совершенно стерла свое лицо многочисленными уколами красоты и эксперементами над собой. Причем за довольно короткое время.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:40
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