Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно «стерла» свое натуральное лицо

По словам некоторых пользователей Сети, взглянув на старое фото теледивы, в тот момент, когда она еще была в стане участников телестройки, они просто ужаснулись, так как не увидели никакого сходства с прежней Бузовой.Зрители допускают, что она была не красавицей, однако довольно милой и непосредственной, излучающей вечную молодость своим детским лицом. А сейчас Бузова совершенно на себя не похожа, не осталось в девушке ничего натурального, ничего от оригинала.Пользователи заявили, что Бузова совершенно стерла свое лицо многочисленными уколами красоты и эксперементами над собой. Причем за довольно короткое время.