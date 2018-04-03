Алена Водонаева быстро худеет из-за питания
Экс-участница «Дома-2», модель и ведущая Алена Водонаева сообщила своим подписчикам в Instagram, что вернулась в свой привычный график питания и за неделю лишилась сразу 3 килограммов.
Женщина призналась, что в последнее время ей было сложно соблюдать диету, потому что, то находилась в разъездах, а то ребенок заболел.
«Перекусы от скуки» она называет мошенничеством и потому «выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания», но Водонаева не отчаивается и считает, что любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе выведет на правильный путь.
Питание Алены состоит из различных контейнеров и баночек, в которых находится «чудо-еда», которую она и предлагает попробовать своим подписчикам.
«Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает и зеркало тому доказательство. Не говоря уже о прекрасном самочувствии и о том, что это очень очень вкусно. Присоединяйтесь девочки, если вы еще не со мной», - призывает Алена.
Некоторые фолловеры согласились, что у нее идеальная фигура, и они тоже не против присоединиться к ее образу жизни. Хейтеры же утверждают, что Водонаева выглядит «как то некрасиво» и у нее уже осунулось лицо, а потому не стоит так сильно худеть.
Женщина призналась, что в последнее время ей было сложно соблюдать диету, потому что, то находилась в разъездах, а то ребенок заболел.
«Перекусы от скуки» она называет мошенничеством и потому «выпрыгнула из стабильного корабля красоты и здоровья в океан хаотичного питания», но Водонаева не отчаивается и считает, что любая кривая дорожка при вменяемом отношении к себе выведет на правильный путь.
Питание Алены состоит из различных контейнеров и баночек, в которых находится «чудо-еда», которую она и предлагает попробовать своим подписчикам.
«Как же я горжусь своим эффективным проектом, который реально работает и зеркало тому доказательство. Не говоря уже о прекрасном самочувствии и о том, что это очень очень вкусно. Присоединяйтесь девочки, если вы еще не со мной», - призывает Алена.
Некоторые фолловеры согласились, что у нее идеальная фигура, и они тоже не против присоединиться к ее образу жизни. Хейтеры же утверждают, что Водонаева выглядит «как то некрасиво» и у нее уже осунулось лицо, а потому не стоит так сильно худеть.