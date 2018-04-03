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Саша Гозиас не пожелала показать нос после ринопластики

Экс-участница «Дома-2» Александра Гозиас опубликовала в Instagram ролик, в котором ее нос покрыт послеоперационными пластырями.

Видео снимал парень Саши Костя Иванов, который называет девушку красоткой и настоятельно просит показать лицо.

Саша Гозиас не пожелала показать нос после ринопластики

При этом девушка в комментарии к видео отмечает, что ее любят разной, а другим приходится вставать раньше, чтобы накраситься и предстать перед любимым.

«Именно уверенный в себе человек не комплексует о своей внешности. Я бываю разная больная, не накрашенная, не свежо выглядящая и просто красоткой. Так вот, если человеку я нравлюсь только красоткой, то крутила я таких на банане. Меня любят любой», - заявляет Гозиас хейтерам.

Примечательно, что спустя четыре часа на странице Саши в соцсети было опубликовано фото, где она позирует перед камерой с абсолютно нормальным носом и в «полной боевой раскраске».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:13
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