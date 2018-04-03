Саша Гозиас не пожелала показать нос после ринопластики

Видео снимал парень Саши Костя Иванов, который называет девушку красоткой и настоятельно просит показать лицо.При этом девушка в комментарии к видео отмечает, что ее любят разной, а другим приходится вставать раньше, чтобы накраситься и предстать перед любимым., - заявляет Гозиас хейтерам.Примечательно, что спустя четыре часа на странице Саши в соцсети было опубликовано фото, где она позирует перед камерой с абсолютно нормальным носом и в «полной боевой раскраске».