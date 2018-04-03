Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения часовщика-изобретателя Джона Харрисона

Все началось с 1714 года, когда британские власти объявили награду в 20 тысяч фунтов стерлингов для того, кто сможет разработать систему измерения долготы для мореплавателей, чтобы она позволила им получать информацию о местоположении с точностью до 1 градуса. Стоит отметить, что на то время такая сумма денег была для местных жителей эквивалентом нынешних 4,7 млн. долларов.Таким образом, через 20 лет, то есть в 1734 году Харрисон показал миру хронометр для моряков. Вследствие этого, изобретатель смог победить и получить указанную сумму денег.На сегодняшний день хронометр Харрисона находится в Национальном Морском Музее в Гринвиче.