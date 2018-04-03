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Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения часовщика-изобретателя Джона Харрисона

Сегодня Дудл Google напомнил пользователям о том, что в этот день исполняется 325 лет со дня рождения талантливого изобретателя часов Джона Харрисона. Этот человек известен в первую очередь тем, что разработал для моряков механическую систему определения долготы.

Сегодня исполняется 325 лет со дня рождения часовщика-изобретателя Джона Харрисона


Все началось с 1714 года, когда британские власти объявили награду в 20 тысяч фунтов стерлингов для того, кто сможет разработать систему измерения долготы для мореплавателей, чтобы она позволила им получать информацию о местоположении с точностью до 1 градуса. Стоит отметить, что на то время такая сумма денег была для местных жителей эквивалентом нынешних 4,7 млн. долларов.

Таким образом, через 20 лет, то есть в 1734 году Харрисон показал миру хронометр для моряков. Вследствие этого, изобретатель смог победить и получить указанную сумму денег.

На сегодняшний день хронометр Харрисона находится в Национальном Морском Музее в Гринвиче.
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 20:15
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