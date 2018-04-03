В России выбрали города для тестирования беспилотников
Накануне стало известно, что в Липецке и Рязани будут тестировать автомобили с технологиями беспилотного вождения. Для испытаний беспилотных транспортных средств больше подходит город Липецк, а в Рязани разработана высоко интегрированная ИТС.
В интервью с журналистами Александр Гурко - представитель группы национальной технологической инициативы «Автонет» рассказал, что в России выберут города, в которых будут проводить испытания автомобилей, подключаемых к спутниковым системам. Также здесь будут испытывать системы, предназначенные для обмена информацией между машинами и между объектами дорожной инфраструктуры.
Когда именно начнут проводить тестовые испытания беспилотников, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что проект «Караван» по развитию беспилотного транспорта, разработкой которого занимается «Росавтодор», начнут испытывать в 2018 году. Также сообщалось, что с 2019 по 2021 годы на определённых участках российских дорог будет создана инфраструктура для передвижения автономных машин.
В интервью с журналистами Александр Гурко - представитель группы национальной технологической инициативы «Автонет» рассказал, что в России выберут города, в которых будут проводить испытания автомобилей, подключаемых к спутниковым системам. Также здесь будут испытывать системы, предназначенные для обмена информацией между машинами и между объектами дорожной инфраструктуры.
Когда именно начнут проводить тестовые испытания беспилотников, пока не уточняется. Ранее сообщалось, что проект «Караван» по развитию беспилотного транспорта, разработкой которого занимается «Росавтодор», начнут испытывать в 2018 году. Также сообщалось, что с 2019 по 2021 годы на определённых участках российских дорог будет создана инфраструктура для передвижения автономных машин.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:30