Google оформила патент на ноутбук с двумя дисплеями

Американская корпорация подумывает о разработке портативного компьютера, в котором дисплеи будут установлены на внутренней и внешней части крышки. Отмечается, что в основе данной задумки лежит возможность использования ноутбука в двух режимах. Таким образом, речь идет о гибридной компьютерной системе.Однозначно можно утверждать, что внешний дисплей получит поддержку сенсорного управления, поскольку в закрытом режиме компьютер будет доступен в виде планшета. Не исключено, что такой же опцией обзаведется и внутренний экран. Помимо этого в конструкции отмечено наличие клавиатуры и тачпада.