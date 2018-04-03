АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.60 USD 57.29
Курс валют на 03.04.2018

Google оформила патент на ноутбук с двумя дисплеями

Компания Google получила новый патент от Управления США по патентам и торговым маркам. Технология предусматривает установку двух дисплеев в конструкцию ноутбука.

Google оформила патент на ноутбук с двумя дисплеями


Американская корпорация подумывает о разработке портативного компьютера, в котором дисплеи будут установлены на внутренней и внешней части крышки. Отмечается, что в основе данной задумки лежит возможность использования ноутбука в двух режимах. Таким образом, речь идет о гибридной компьютерной системе.

Однозначно можно утверждать, что внешний дисплей получит поддержку сенсорного управления, поскольку в закрытом режиме компьютер будет доступен в виде планшета. Не исключено, что такой же опцией обзаведется и внутренний экран. Помимо этого в конструкции отмечено наличие клавиатуры и тачпада.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Макароны за счет низкого гликемического индекса
Геолог сообщил о приближающемся апокалипсисе
Поклонники Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко
Google оформила патент на ноутбук с двумя
Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из
Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности
Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic
Виктория Романец готова показать всем
Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые
В России выбрали города для тестирования
Алеся Клочко за призыв отстреливать бездомных
Xiaomi представила собственного голосового
Ученые: Салями может вызвать мигрень
На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS
Названы правила продления жизни любого гаджета
Биологи провели анализ генов запаха лилий
Уфологи: В гробнице Тутанхамона обнаружен след
Компания Motorola готовится праздновать 45-летие
Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение
Ксения Бородина и Курбан Омаров совместно со
Ученые: Генная терапия стала доступнее
Шэрон Стоун поразила Сеть фотографией без нижнего
Кроссовер Zotye X7 сменил дизайн Volkswagen на
Зрители считают, что Ольга Бузова совершенно
В Пулково задержали подозреваемого в торговле
Филиппинцы построили бамбуковый электромотоцикл
Алена Водонаева быстро худеет из-за питания
Мария Максакова подружилась с экс-супругой своего
Саша Гозиас не пожелала показать нос после
Из больницы выписалась одна из пострадавших при
Просмотреть все новости