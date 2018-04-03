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Марина Африкантова публично призналась, что Саша Черно не крала у нее духи

Недавно среди участниц «Дома-2» вспыхнул очередной скандал, и на этот раз его героиней стала «тихоня» Марина Африкантова.

Как известно обвинения участниц телестройки друг друга в кражах звучат не редко, и на этот раз Сашу Черно обвинили в краже духов у Марины Африкантовой.

Марина Африкантова публично призналась, что Саша Черно не крала у нее духи

«Голосом справедливости» выступила Лена Хромина, объявившая, что «Африка» якобы потеряла несколько флаконов парфюмов, которые позже обнаружились в комнате домовской толстушки.

Однако Черно тоже молчать не стала и предложила Марине «опознать» духи и та действительно признала, что ароматы свершено другие и даже записала «извинительное видео», в котором назвала себя дурой и отметила, что «зря мульку пустила».

Пользователи отметили, что виновата во всем Хромина и очередной раз предложили убрать ее с проекта.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:54
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