Марина Африкантова публично призналась, что Саша Черно не крала у нее духи
Недавно среди участниц «Дома-2» вспыхнул очередной скандал, и на этот раз его героиней стала «тихоня» Марина Африкантова.
Как известно обвинения участниц телестройки друг друга в кражах звучат не редко, и на этот раз Сашу Черно обвинили в краже духов у Марины Африкантовой.
«Голосом справедливости» выступила Лена Хромина, объявившая, что «Африка» якобы потеряла несколько флаконов парфюмов, которые позже обнаружились в комнате домовской толстушки.
Однако Черно тоже молчать не стала и предложила Марине «опознать» духи и та действительно признала, что ароматы свершено другие и даже записала «извинительное видео», в котором назвала себя дурой и отметила, что «зря мульку пустила».
Пользователи отметили, что виновата во всем Хромина и очередной раз предложили убрать ее с проекта.
Как известно обвинения участниц телестройки друг друга в кражах звучат не редко, и на этот раз Сашу Черно обвинили в краже духов у Марины Африкантовой.
«Голосом справедливости» выступила Лена Хромина, объявившая, что «Африка» якобы потеряла несколько флаконов парфюмов, которые позже обнаружились в комнате домовской толстушки.
Однако Черно тоже молчать не стала и предложила Марине «опознать» духи и та действительно признала, что ароматы свершено другие и даже записала «извинительное видео», в котором назвала себя дурой и отметила, что «зря мульку пустила».
Пользователи отметили, что виновата во всем Хромина и очередной раз предложили убрать ее с проекта.