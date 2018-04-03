Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности будущего смартфона

Отмечается, что новинка заключена в корпус, выполненный из металла. Среди элементов дизайна смартфона выделяется безрамочный дисплей с вырезом в верхней части. Известно, что дактилоскопического датчика на задней части корпуса устройства нет, поэтому предполагается, что девайс обзаведется подэкранным сканером отпечатков пальцев.Помимо системы сканирования отпечатков пальцев, флагман Xiaomi Mi7 должен получить опцию трехмерного сканирования лица. Также выделяется наличие технологии зарядки с мощностью 7,5 Вт. Основную камеру оснастят двумя объективами, которые будут находиться в левом углу сверху задней панели.Скорее всего, что официальный анонс устройства случится до конца второго квартала.