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Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности будущего смартфона

В Интернете были опубликованы новые рендерные изображения будущего флагмана Xiaomi Mi7. Эти данные раскрыли некоторые новые опции, которыми будет наделен смартфон.

Рендеры Xiaomi Mi7 раскрыли новые возможности будущего смартфона


Отмечается, что новинка заключена в корпус, выполненный из металла. Среди элементов дизайна смартфона выделяется безрамочный дисплей с вырезом в верхней части. Известно, что дактилоскопического датчика на задней части корпуса устройства нет, поэтому предполагается, что девайс обзаведется подэкранным сканером отпечатков пальцев.

Помимо системы сканирования отпечатков пальцев, флагман Xiaomi Mi7 должен получить опцию трехмерного сканирования лица. Также выделяется наличие технологии зарядки с мощностью 7,5 Вт. Основную камеру оснастят двумя объективами, которые будут находиться в левом углу сверху задней панели.

Скорее всего, что официальный анонс устройства случится до конца второго квартала.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:00
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