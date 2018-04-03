Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые получил дизельный двигатель

Особенно эксперты обратили внимание на модификацию Hyundai Santa Fe с удлиненной колёсной базой, салон автомобиля рассчитан на семь посадочных мест, расположенных в три ряда. Данная модификация комплектуется турбированным дизельным агрегатом объёмом 2,2 литра.Стандартная версия кроссовера оснащена двигателем объёмом 2,4 литра мощностью 185 лошадиных сил. При этом все силовые агрегаты работают на пару с 8-скоростной автоматической трансмиссией и комплектуются передним приводом.В целом Hyundai Santa Fe XL 2019 года стал крупнее и с более смелым дизайном, формы кроссовера сменились на квадратные. При этом во внешнем дизайне появились тонкие фары и трапецевидная решётка радиатора, а окна стали больше на 40 процентов.