Кроссовер Hyundai Santa Fe XL 2019 впервые получил дизельный двигатель
На автосалоне в Нью-Йорке были представлены гибридные версии кроссовера Hyundai Santa Fe XL 2019 года. Также впервые автомобиль Hyundai Santa Fe XL обзавёлся дизельным силовым агрегатом.
Особенно эксперты обратили внимание на модификацию Hyundai Santa Fe с удлиненной колёсной базой, салон автомобиля рассчитан на семь посадочных мест, расположенных в три ряда. Данная модификация комплектуется турбированным дизельным агрегатом объёмом 2,2 литра.
Стандартная версия кроссовера оснащена двигателем объёмом 2,4 литра мощностью 185 лошадиных сил. При этом все силовые агрегаты работают на пару с 8-скоростной автоматической трансмиссией и комплектуются передним приводом.
В целом Hyundai Santa Fe XL 2019 года стал крупнее и с более смелым дизайном, формы кроссовера сменились на квадратные. При этом во внешнем дизайне появились тонкие фары и трапецевидная решётка радиатора, а окна стали больше на 40 процентов.
Особенно эксперты обратили внимание на модификацию Hyundai Santa Fe с удлиненной колёсной базой, салон автомобиля рассчитан на семь посадочных мест, расположенных в три ряда. Данная модификация комплектуется турбированным дизельным агрегатом объёмом 2,2 литра.
Стандартная версия кроссовера оснащена двигателем объёмом 2,4 литра мощностью 185 лошадиных сил. При этом все силовые агрегаты работают на пару с 8-скоростной автоматической трансмиссией и комплектуются передним приводом.
В целом Hyundai Santa Fe XL 2019 года стал крупнее и с более смелым дизайном, формы кроссовера сменились на квадратные. При этом во внешнем дизайне появились тонкие фары и трапецевидная решётка радиатора, а окна стали больше на 40 процентов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:40