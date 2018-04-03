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Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550

На мировой рынок смартфонов в скором времени должен выйти новый смартфон компании Panasonic – безрамочный аппарат Eluga Ray 550. 5,7-дюймовый девайс станет заменой для устройства Eluga C.

Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550


Eluga Ray 550 представляет собой смартфон, заключенный в металлический корпус. В основе аппаратной архитектуры работает 4-ядерный процессор MT6737H компании MediaTek. Чип дополняется модулем оперативной памяти с объемом 3 гигабайта, а также встроенным накопителем на 32 Гб.

Дисплей устройства обладает разрешением HD+ и его основой является матрица IPS. Основная камера предлагает 13 Мп разрешения, а фронтальный модуль – 8 Мп. Помимо этого в смартфоне имеется разъем microUSB и датчик сканирования подушечки пальца. Энергией всю электронику будет питать аккумуляторная батарея с емкостью 3250 мАч.

Стоимость такой модели будет находиться в пределах 150-250 долларов. Пока что новинка доступна только для индийского потребителя.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50
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