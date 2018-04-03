Состоялся анонс бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550

Eluga Ray 550 представляет собой смартфон, заключенный в металлический корпус. В основе аппаратной архитектуры работает 4-ядерный процессор MT6737H компании MediaTek. Чип дополняется модулем оперативной памяти с объемом 3 гигабайта, а также встроенным накопителем на 32 Гб.Дисплей устройства обладает разрешением HD+ и его основой является матрица IPS. Основная камера предлагает 13 Мп разрешения, а фронтальный модуль – 8 Мп. Помимо этого в смартфоне имеется разъем microUSB и датчик сканирования подушечки пальца. Энергией всю электронику будет питать аккумуляторная батарея с емкостью 3250 мАч.Стоимость такой модели будет находиться в пределах 150-250 долларов. Пока что новинка доступна только для индийского потребителя.