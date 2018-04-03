Ученые зарегистрировали загадочные вспышки из космоса

Команда астрономов Саутгемптонского университета обнаружили необычное явление в космосе. Данное наблюдение было проведено в рамках проекта Dark Energy Survey Supernova Programme по изучению дальних галактик, а также поиску темной энергии. Сообщается, что яркие всплески были зафиксированы телескопом Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Астрономы пояснили, что эти меняющие уровень яркости объекты походят на сверхновые. Температура объектов достигает 10-30 градусов Цельсия, а диаметр их составляет почти 15 млн километров.Ученые полагают, что 72 ярких всплеска предупреждают о выбросе вещества перед рождением сверхновых. В этом случае можно зарегистрировать непродолжительное свечение горячего облака, но не взрыв звезды.