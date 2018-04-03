Xiaomi представила собственного голосового ассистента Xiao AI

Известно, что Xiao AI уже установлен в программную платформу смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Что касается остальных моделей мобильных устройств компании, то они обзаведутся программой после официального выхода новой системы MIUI 9, в которую и внедрят виртуального помощника.Xiao AI предлагает большой выбор возможностей. Пользователь сможет совершать звонок кому-либо без касаний к дисплею, отправлять сообщения, заказывать билеты, пользоваться поисковыми системами, управлять медиафайлами и многое другое.Изначально Xiao AI появится в доступе только на территории Китая.