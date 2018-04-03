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Xiaomi представила собственного голосового ассистента Xiao AI

Китайская компания Xiaomi представила свою новую разработку – голосового ассистента Xiao AI, которого можно будет использовать не только в смартфонах, но и в других электронных девайсах. Отмечается, что управление программой производиться путем голоса.

Xiaomi представила собственного голосового ассистента Xiao AI


Известно, что Xiao AI уже установлен в программную платформу смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Что касается остальных моделей мобильных устройств компании, то они обзаведутся программой после официального выхода новой системы MIUI 9, в которую и внедрят виртуального помощника.

Xiao AI предлагает большой выбор возможностей. Пользователь сможет совершать звонок кому-либо без касаний к дисплею, отправлять сообщения, заказывать билеты, пользоваться поисковыми системами, управлять медиафайлами и многое другое.

Изначально Xiao AI появится в доступе только на территории Китая.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20
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