Xiaomi представила собственного голосового ассистента Xiao AI
Китайская компания Xiaomi представила свою новую разработку – голосового ассистента Xiao AI, которого можно будет использовать не только в смартфонах, но и в других электронных девайсах. Отмечается, что управление программой производиться путем голоса.
Известно, что Xiao AI уже установлен в программную платформу смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Что касается остальных моделей мобильных устройств компании, то они обзаведутся программой после официального выхода новой системы MIUI 9, в которую и внедрят виртуального помощника.
Xiao AI предлагает большой выбор возможностей. Пользователь сможет совершать звонок кому-либо без касаний к дисплею, отправлять сообщения, заказывать билеты, пользоваться поисковыми системами, управлять медиафайлами и многое другое.
Изначально Xiao AI появится в доступе только на территории Китая.
Известно, что Xiao AI уже установлен в программную платформу смартфона Xiaomi Mi MIX 2S. Что касается остальных моделей мобильных устройств компании, то они обзаведутся программой после официального выхода новой системы MIUI 9, в которую и внедрят виртуального помощника.
Xiao AI предлагает большой выбор возможностей. Пользователь сможет совершать звонок кому-либо без касаний к дисплею, отправлять сообщения, заказывать билеты, пользоваться поисковыми системами, управлять медиафайлами и многое другое.
Изначально Xiao AI появится в доступе только на территории Китая.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:20