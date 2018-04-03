Илья Яббаров раздражает зрителей своим пением

«Недостаток словарного запаса - что-то вроде «моя любовь, мы с тобой на проекте в вип доме живём»... Закрывайте ему рот в моменты таких нелирических отступлений!» - не выдержали зрители.

Участник молодежного реалити-шоу Илья Яббаров во второй раз появился на Поляне сравнительно недавно. Многие недовольные его приходом уже смирились с этим, ведь на проект то и дело возвращают старичков.Однако недавно мужчина снова вызвал негатив зрителей, когда начал петь. По их словам Илья совершенно не обладает певческим талантом, не попадает ни в одну ноту и не имеет ни слуха, ни голоса. К тому же тексты его песен обычно переполнены всяческой чушью, отметили поклонники в Сети.По мнению хейтеров, сказывается недостаток словарного запаса и слишком узкий кругозор.