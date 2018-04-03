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Ученые: Салями может вызвать мигрень

Ученые провели исследование, в ходе которого доказали, что салями вредна для здоровья. Как оказалось, данный продукт может вызвать сильную мигрень.

Ученые: Салями может вызвать мигрень


Мигрень – распространенное заболевание, затрагивающее около 6% мужчин и 17% женщин. Причины ее появления определить достаточно сложно. Стандартная версия возникновения головной боли – расширение кровеносных сосудов в мозге. Боли в области головы появляются с чувствительных нервных клеток, которые провоцируют воспаление в подверженных болезням тканях.

Ученые провели более 2000 исследований, посвященных непосредственно мигрени. Среди всех добровольцев 75% тех, кто списал появление проблемы на внешний фактор: физическую нагрузку, стресс, бессонницу, алкоголь, гормональный сбой, плохое питание.

Команда ученых из Университета Каролины в ходе нового эксперимента выяснили, что мигрень возникает от консервантов, которые применяются при изготовлении колбасной продукции, а также от ароматизаторов для электронных сигарет. Специалисты также уверяют, что, устранив причину, заболевание также пройдет. Для предупреждения рецидива, рекомендуются занятия спортом, употребление суточной нормы воды, а также упражнения, которые предотвращают проблемы с суставами.
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Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 18:10
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