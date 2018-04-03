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На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS

На борту Международной космической станции намерены установить систему лазерной связи OSIRIS. Эта технология позволит устанавливать астронавтам высокоскоростную связь с наземными центрами управления.

На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS


Сообщается, что эта система была разработана специалистами компании Airbus и сотрудниками Европейского космического агентства. Технология создавалась на базе модуля Bartolomeo, который установят в модуль МКС Columbus. Сама система связи обоснуется снаружи станции.

По словам разработчиков, лазерная технология позволит специалистам передавать до 10 Гбит информации в секунду. Связь можно будет поддерживать на расстоянии 1500 километров. Главной целью разработчиков системы является успешное внедрение Bartolomeo в техническую основу модуля Columbus, который принадлежит ЕКА.

Новую платформу начнут использовать уже в следующем году, поэтому технология высокоскоростной связи может заработать в это же время.
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:00
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