На МКС установят систему лазерной связи OSIRIS

Сообщается, что эта система была разработана специалистами компании Airbus и сотрудниками Европейского космического агентства. Технология создавалась на базе модуля Bartolomeo, который установят в модуль МКС Columbus. Сама система связи обоснуется снаружи станции.По словам разработчиков, лазерная технология позволит специалистам передавать до 10 Гбит информации в секунду. Связь можно будет поддерживать на расстоянии 1500 километров. Главной целью разработчиков системы является успешное внедрение Bartolomeo в техническую основу модуля Columbus, который принадлежит ЕКА.Новую платформу начнут использовать уже в следующем году, поэтому технология высокоскоростной связи может заработать в это же время.