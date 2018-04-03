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Названы правила продления жизни любого гаджета

Названы методы продлить жизнь гаджетам, а также способ защиты их от поломок. Предписания относятся не только к смартфонам, но и «умным» часам, наушникам, планшетам, и иным устройствам.

Названы правила продления жизни любого гаджета

Скопления пыли негативно отражается на функционале устройств. Из-за этого в приборах даже могут произойти замыкания. В ванную комнату телефон лучше не брать, потому что при неосторожном движении он мгновенно окажется в воде, и произойдёт замыкание. Многие пользователи во время обеда кладут смартфон на стол. Случайным движением можно перевернуть на него кружку с жидкостью. Гаджеты лучше подальше держать от животных. При попадании шерсти внутрь мобильного телефона могут появиться проблемы в работе.

Некоторые устройства не рекомендуется использовать на солнце, что заметно по качеству изображения при свете. Чехол следует подбирать так, чтобы все кнопки легко нажимались, потому что со временем при сильном нажатии они могут выйти из строя.
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Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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