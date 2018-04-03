Уфологи: В гробнице Тутанхамона обнаружен след инопланетной активности

Французский археолог Аврил Сап рассказал, что подтверждение о том, что гробница фараона действительно содержит сведения об инопланетной активности, было получено при помощи проведенного специального сканирования инфразвуковыми радарами. Результат исследования удивил ученых, поскольку внутренняя отделка погребальной камеры состояла из элементов небольших размеров, которые, по мнению специалистов, сложно восстановить вручную.Представители Министерства древности позже опровергли информацию о том, что в гробнице обнаружен инопланетный материал. Уфологи, однако, посчитали, что эксперты решили оградить себя от слухов относительно наличия инопланетной деятельности.Аврил Сап пояснил, что их группа еще не сталкивалась с такими результатами. Древние технологии не позволили бы создать вручную объекты из столь мелких частиц. Инопланетная активность также была обнаружена в пирамиде Гизы два года назад, однако тогда оказалось, что материал был лишь обыкновенными костями динозавров.