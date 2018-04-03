Компания Motorola готовится праздновать 45-летие с момента первого звонка

В Нью-Йорке в 1973 году третьего апреля на первом сотовом телефоне Motorola DynaTAC 8000X был сделан первый звонок. Фирма хочет это отпраздновать множественными «удивительными сделками» для американских клиентов. С третьего апреля, компания Motorola будет продавать избранные гаджеты по цене около 150 долларов. Какие собственно смартфоны будут включены в данный список, сейчас неизвестно.За 150 долларов в данное время продаётся мобильное устройство Moto Z2 Play. По предположению экспертов, цена может снизиться также и на другие гаджеты, включая флагманскую модель Moto Z2 Force, стоимость которой в настоящее время составляет около 700 долларов.