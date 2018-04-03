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Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение Полине Гагариной

Дмитрий Исхаков в своём микроблоге Instagram рассказал, как четыре года назад сделал предложение исполнительнице песен Полине Гагариной.

Дмитрий Исхаков поведал, как сделал предложение Полине Гагариной

Исхаков и Гагарина обручились в Париже, после чего вскоре поженились. Накануне супруг исполнительницы песен обнародовал в рамках Instagram архивный снимок своей жены и поведал, как сделал ей предложение руки и сердца. Фотограф рассказал, что в тот день он очень сильно нервничал. Исхаков под фото написал, что четыре года назад, второго апреля, они с Полиной, выйдя из одного парижского отеля, пошли гулять. Из-за волнения в кармане он теребил коробочку с кольцом. Во время прогулки они вышли на мост «влюбленных» с замками, где Дмитрий понял – «вот оно».

Спустя пару минут после данного снимка Исхаков сделал Гагариной предложение. Стоит напомнить, что в прошедшем году артистка родила второго ребёнка – девочку по имени Мия. Кроме того, звёздные супруги воспитывают сына Полины от предыдущего брака.
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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:10
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