В Пулково задержали подозреваемого в торговле людьми
В аэропорту Санкт-Петербурга правоохранительными органами был задержан подозреваемый в торговле людьми. Мужчина, одной из стран бывшего СССР, около года перебывал в федеральном розыске.
Третьего апреля Управление по транспорту МВД России по СЗФО сообщило, что тридцать первого марта в Пулково во время обеспечения охраны общественного порядка был остановлен сорокасемилетний уроженец ближнего зарубежья. Как выяснилось, гражданин около года перебывал в федеральном розыске.
В ведомстве отметили, что злоумышленник, который проживал в Санкт-Петербурге, находился в розыске за организацию торговли людьми в ближайшем зарубежье. Мужчина был задержан в течение двух суток. Информация о злоумышленнике была передана инициаторам розыска.
Третьего апреля Управление по транспорту МВД России по СЗФО сообщило, что тридцать первого марта в Пулково во время обеспечения охраны общественного порядка был остановлен сорокасемилетний уроженец ближнего зарубежья. Как выяснилось, гражданин около года перебывал в федеральном розыске.
В ведомстве отметили, что злоумышленник, который проживал в Санкт-Петербурге, находился в розыске за организацию торговли людьми в ближайшем зарубежье. Мужчина был задержан в течение двух суток. Информация о злоумышленнике была передана инициаторам розыска.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40