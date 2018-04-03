В Пулково задержали подозреваемого в торговле людьми

Третьего апреля Управление по транспорту МВД России по СЗФО сообщило, что тридцать первого марта в Пулково во время обеспечения охраны общественного порядка был остановлен сорокасемилетний уроженец ближнего зарубежья. Как выяснилось, гражданин около года перебывал в федеральном розыске.В ведомстве отметили, что злоумышленник, который проживал в Санкт-Петербурге, находился в розыске за организацию торговли людьми в ближайшем зарубежье. Мужчина был задержан в течение двух суток. Информация о злоумышленнике была передана инициаторам розыска.