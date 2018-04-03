Маргарита Овсянникова призналась, что ее беременность – шутка на 1 апреля
На днях, в всемирный День дурака, участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Овсянникова «жестко» подшутила над своими поклонниками, намекнув им на свою беременность от Ромы Гриценко.
Однако почти сразу девушке пришлось опровергнуть стремительно распространяющиеся слухи, и Марго призналась, что ее «интересное положение» - это всего лишь первоапрельская шутка.
Овсянникова призналась фолловерам, что пыталась сохранить отношения с Антоном Шоки, вот только «эти качели продолжаться не могли» и блондинка решила сделать паузу.
Марго уверена, что если тщательно и ответственно отнестись к выбору избранника, то ее будут ценить и любить такой, какая она есть.
Маргарита подчеркнула, что хотя она и сильная девушка, но и ей временами хочется побыть слабой и не переживать ни за что, а самое главное - почувствовать тепло и заботу.
Однако почти сразу девушке пришлось опровергнуть стремительно распространяющиеся слухи, и Марго призналась, что ее «интересное положение» - это всего лишь первоапрельская шутка.
«Ребятки! Конечно же это была шутка про беременность. С Ромой нас больше ничего не связывает. С Шоки тоже», - сообщила участница телестройки.
Овсянникова призналась фолловерам, что пыталась сохранить отношения с Антоном Шоки, вот только «эти качели продолжаться не могли» и блондинка решила сделать паузу.
Марго уверена, что если тщательно и ответственно отнестись к выбору избранника, то ее будут ценить и любить такой, какая она есть.
«Он не будет кричать на меня и тем более поднимать на меня руку! Я хочу быть за своим мужчиной, как за каменной стеной!», - отчаянно заявила участница реалити-шоу.
Маргарита подчеркнула, что хотя она и сильная девушка, но и ей временами хочется побыть слабой и не переживать ни за что, а самое главное - почувствовать тепло и заботу.